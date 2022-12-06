Зеленський приїхав на Донбас та привітав ЗСУ (відео)

Зазначимо, що президент опублікував відео поряд зі стелою на в'їзді до Слов'янська, що знаходиться не так і далеко від лінії фронту.

"Традиційно я зустрічаю цей день на передовій з нашими бійцями. Сьогодні ми на Донбасі. Зона бойових дій стала більшою, боротьба важчою, а ціна вищою", - сказав президент.

Своєю чергою він наголосив, є те, що лишається незмінним, сталим, сталевим - відвага, витримка, воля українських сил, а отже - наша свобода.

"Ваша незламність, а отже наша незалежність. Ваша звитяга і наша подяка за це. Ваша мужність і наша гордість за це, ми пишаємось нашими Сухопутними військами, нашими Повітряними силами, пишаємось Військово морськими силами, пишаємось нашими Силами спеціальних операцій, пишаємось нашою воєнною розвідкою, пишаємось нашими Десантно-штурмовими військами, пишаємось всім, пишаємось Збройними Силами України", - заявив Зеленський.

Глава держави акцентував, сьогодні не просто День Збройних Сил України, а й рік ЗСУ.

Зеленський додав, що хтось називав себе "другою армією світу", а тепер усі бачать, у кого перше місце та підкреслив, що шлях до вільної України лежить через вільні Донецьк, Луганськ і Крим.

Зазначимо, сьогодні, 6 грудня наша країна відзначає День Збройних Сил України. Цього дня 1991 року Верховна рада ухвалила закон "Про Збройні сили України". ЗСУ є ровесниками незалежності країни й цього року відзначають 31 річницю.

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