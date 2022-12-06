Зеленский приехал на Донбасс и поздравил ВСУ (видео)

Отметим, что президент опубликовал видео рядом со стелой на въезде в Славянск, который находится не так далеко от линии фронта.

"Традиционно я встречаю этот день на передовой с нашими бойцами. Сегодня мы на Донбассе. Зона боевых действий стала больше, борьба тяжелее, а цена выше", - сказал президент.

В свою очередь он подчеркнул, то, что остается неизменным, устойчивым, стальным - это отвага, выдержка, воля украинских сил, а значит - наша свобода.

"Ваша несокрушимость, а значит наша независимость. Ваша победа и наша благодарность за это. Ваше мужество и наша гордость за это, мы гордимся нашими Сухопутными войсками, нашими Воздушными силами, гордимся Военно-морскими силами, гордимся нашими Силами специальных операций, гордимся нашими Десантно-штурмовыми войсками, гордимся всеми, гордимся Вооруженными Силами Украины", - заявил Зеленский.

Глава государства акцентировал, что сегодня не просто День Вооруженных Сил Украины, а год ВСУ.

Зеленский добавил, кто-то называл себя "второй армией мира", а теперь все видят, у кого первое место и подчеркнул, что путь свободной Украины лежит через свободные Донецк, Луганск и Крым.

Отметим, сегодня, 6 декабря, наша страна отмечает День Вооруженных Сил Украины. В этот день 1991 года Верховная рада приняла закон "О Вооруженных Силах Украины". ВСУ являются ровесниками независимости страны и в этом году отмечают 31-ю годовщину.

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