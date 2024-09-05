Зеленський приїде на засідання "Рамштайну" в Німеччину, - Spiegel

Президент України Володимир Зеленський приїде на засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Засідання відбудеться у Німеччині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
Як зазначає видання, Зеленського у п'ятницю, 6 вересня, очікуються на зустрічі "Рамштайну" у Німеччині.
Президент України хоче звернутися до західних партнерів з проханням про подальше постачання зброї для боротьби з Росією. Зокрема, постачання ракет великої дальності та додаткових систем протиповітряної оборони.
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Видання додає, що Умєров з Пісторіусом зосередяться на питанні, чи зможе Німеччина зібрати додаткові пакети озброєнь на найближчі місяці, незважаючи на бюджетну ситуацію.
Нагадаємо, на початку повномасштабної війни західні партнери України створили Контактну групу з оборони України. До неї входять понад 50 країн, очолюю групу США.
Перше засідання відбулося на американській військовій базі "Рамштайн" у Німеччині, тому і отримало однойменну назву. Міністри оборони та військові України та країн-союзників регулярно збираються онлайн чи в очному форматі для обговорення допомоги Україні.
Як раніше повідомлялося, наступне засідання "Рамштайну" пройде 6 вересня.
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