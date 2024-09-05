Зеленський приїде на засідання "Рамштайну" в Німеччину, - Spiegel

Засідання "Рамштайну"

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни західні партнери України створили Контактну групу з оборони України. До неї входять понад 50 країн, очолюю групу США.

Перше засідання відбулося на американській військовій базі "Рамштайн" у Німеччині, тому і отримало однойменну назву. Міністри оборони та військові України та країн-союзників регулярно збираються онлайн чи в очному форматі для обговорення допомоги Україні.

Як раніше повідомлялося, наступне засідання "Рамштайну" пройде 6 вересня.

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