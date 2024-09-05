UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський приїде на засідання "Рамштайну" в Німеччину, - Spiegel

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський приїде на засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Засідання відбудеться у Німеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Як зазначає видання, Зеленського у п'ятницю, 6 вересня, очікуються на зустрічі "Рамштайну" у Німеччині.

Президент України хоче звернутися до західних партнерів з проханням про подальше постачання зброї для боротьби з Росією. Зокрема, постачання ракет великої дальності та додаткових систем протиповітряної оборони.

"

Видання додає, що Умєров з Пісторіусом зосередяться на питанні, чи зможе Німеччина зібрати додаткові пакети озброєнь на найближчі місяці, незважаючи на бюджетну ситуацію.

 

Засідання "Рамштайну"

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни західні партнери України створили Контактну групу з оборони України. До неї входять понад 50 країн, очолюю групу США.

Перше засідання відбулося на американській військовій базі "Рамштайн" у Німеччині, тому і отримало однойменну назву. Міністри оборони та військові України та країн-союзників регулярно збираються онлайн чи в очному форматі для обговорення допомоги Україні.

Як раніше повідомлялося, наступне засідання "Рамштайну" пройде 6 вересня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійськова допомогаЗустріч Рамштайн