Стало відомо, коли пройде чергове засідання у форматі "Рамштайн"

Міністр оборони Рустем Умєров обговорив з американським колегою Ллойдом Остіном підготовку до наступного засідання Контактної групи з оборони України, яке має пройти у вересні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Умєрова у соцмережі X .

Підготовка до наступного "Рамштайну" була однією з ключових тем розмови.

"Виходячи з оперативної обстановки, ми обговорили наші нагальні військові потреби та плани на найближче майбутнє", - повідомив очільник Міноборони.

За словами Умєрова, він поінформував Остіна про поточну ситуацію на передовій.

Нагадаємо, розмову Остіна з Умєровим анонсувала вчора заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх. За її словами, розмова мала стосуватися, зокрема, наступальної операції ЗСУ у Курській області РФ.

Представниця Пентагону заявила, що США наразі достеменно невідомі цілі Києва у Курській операції, але нагадала заяву президента Володимира Зеленського про необхідність створення буферної зони. За словами Сінгх, створення такої зони має передбачати побудову декількох оборонних ліній, і Пентагон нібито має питання щодо того, як Курська операція вписується у "стратегічні цілі на полі бою" для ЗСУ.

Вчора командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук відкрито визнав у Telegram, що Україна атакувала взводний опорний пункт росіян у Курській області високоточними американськими бомбами GBU-39.

Сінгх сказала, що політика США "дозволяє Україні вести вогонь у відповідь, щоб захиститись від російських нападів із цього прикордонного регіону, а цей регіон включає Курську [область РФ], включає [кордон] Сумської області".

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