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Зеленский приедет на заседание "Рамштайна" в Германию, - Spiegel

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский приедет на заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Заседание пройдет в Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Как отмечает издание, Зеленского в пятницу, 6 сентября, ожидаются встречи "Рамштайна" в Германии.

Президент Украины хочет обратиться к западным партнерам с просьбой о дальнейших поставках оружия для борьбы с Россией. В частности, о поставках ракет большой дальности и дополнительных систем противовоздушной обороны.

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Заседания "Рамштайна"

Напомним, в начале полномасштабной войны западные партнеры Украины создали Контактную группу по обороне Украины. В нее входят более 50 стран, возглавляю группу США.

Первое заседание состоялось на американской военной базе "Рамштайн" в Германии, поэтому и получило одноименное название. Министры обороны и военные Украины и стран-союзников регулярно собираются онлайн или в очном формате для обсуждения помощи Украине.

Как ранее сообщалось, следующее заседание "Рамштайна" пройдет 6 сентября.

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Владимир ЗеленскийВоенная помощьВстреча Рамштайн