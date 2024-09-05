Зеленский приедет на заседание "Рамштайна" в Германию, - Spiegel

Заседания "Рамштайна"

Напомним, в начале полномасштабной войны западные партнеры Украины создали Контактную группу по обороне Украины. В нее входят более 50 стран, возглавляю группу США.

Первое заседание состоялось на американской военной базе "Рамштайн" в Германии, поэтому и получило одноименное название. Министры обороны и военные Украины и стран-союзников регулярно собираются онлайн или в очном формате для обсуждения помощи Украине.

Как ранее сообщалось, следующее заседание "Рамштайна" пройдет 6 сентября.

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