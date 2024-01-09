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Зеленський приїде на Всесвітній економічний форум у Давосі

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський виступить зі спеціальним зверненням на Всесвітньому економічному форумі. Він буде присутній на заході, який пройде наступного тижня, особисто.

Про це на прес-конференції заявив президент Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian та DW.

За словами Бренде, Зеленський "виголосить промову та зустрінеться з головами форуму" на Всесвітньому економічному форумі, який пройде з 15 по 19 січня.

"Це відбувається на найскладнішому геополітичному та геоекономічному тлі за останні десятиліття", - додав президент ВЕФ.

За даними ЗМІ, однією з тем форуму стане війна Росії проти України, але основну увагу приділять конфлікту між Ізраїлем та бойовиками ХАМАСу.

У конференції візьмуть участь багато світових лідерів та високопоставлених політиків, у тому числі президент Ізраїлю Ісаак Херцог, новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей, президент Франції Еммануель Макрон і держсекретар США Ентоні Блінкен.

Що передувало

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали про те, що Зеленський наступного тижня може відвідати Швейцарію та взяти участь у Міжнародному економічному форумі.

Також, як повідомляють журналісти, глава української держави приїде до столиці Швейцарії міста Берн. Візит може тривати щонайменше два дні.

Варто зауважити, що в Давосі у січні також планується зустріч щодо формули миру, в якій візьмуть участь радники з нацбезпеки лідерів низки країн.

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Володимир ЗеленськийШвейцаріяДавос