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Зеленский приедет на Всемирный экономический форум в Давосе

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский выступит со специальным обращением на Всемирном экономическом форуме. Он будет присутствовать на мероприятии, которое пройдет на следующей неделе, лично.

Об этом на пресс-конференции заявил президент Всемирного экономического форума Берге Бренде, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian и DW.

По словам Бренде, Зеленский "произнесет речь и встретится с председателями форума" на Всемирном экономическом форуме, который пройдет с 15 по 19 января. 

"Это происходит на самом сложном геополитическом и геоэкономическом фоне за последние десятилетия", - добавил президент ВЭФ. 

По данным СМИ, одной из тем форума станет война России против Украины, но основное внимание уделят конфликту между Израилем и боевиками ХАМАС. 

В конференции примут участие многие мировые лидеры и высокопоставленные политики, в том числе президент Израиля Исаак Херцог, новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей, президент Франции Эммануэль Макрон и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Что предшествовало

Напомним, ранее СМИ писали о том, что Зеленский на следующей неделе может посетить Швейцарию и принять участие в Международном экономическом форуме. 

Также, как сообщают журналисты, глава украинского государства приедет в столицу Швейцарии, город Берн. Визит может продлиться не менее двух дней.

Стоит заметить, что в Давосе в январе также планируется встреча по формуле мира, в которой примут участие советники по нацбезопасности лидеров ряда стран. 
 

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Владимир ЗеленскийШвейцарияДавос