Зеленський приїде на Давоський форум, а Трамп візьме участь онлайн

За його словами, у Давосі очікується присутність представників з понад 130 країн світу, серед них - понад 60 глав держав та урядів і понад 1600 представників ділових кіл.

Бренде розповів, що Трамп не буде фізично присутній на заході, але приєднається до нього онлайн і виступить з промовою 23 січня.

Водночас у Давосі ближче до кінця тижня очікують представників нової адміністрації Трампа.

А Зеленський має прибути у Давос у вівторок, 21 січня. Український президент вперше брав участь у заході у 2024 році.

З європейських лідерів, які приїдуть на Всесвітній економічний форум, Бренде згадав президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн.