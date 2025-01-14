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Зеленський приїде на Давоський форум, а Трамп візьме участь онлайн

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський особисто візьме участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який відбудеться 20-24 січня. Обраний президент США Дональд Трамп буде присутній онлайн.

Про це заявив президент Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде, повідомляє РБК-Україна з посиланням на SRF.

За його словами, у Давосі очікується присутність представників з понад 130 країн світу, серед них - понад 60 глав держав та урядів і понад 1600 представників ділових кіл.

Бренде розповів, що Трамп не буде фізично присутній на заході, але приєднається до нього онлайн і виступить з промовою 23 січня.

Водночас у Давосі ближче до кінця тижня очікують представників нової адміністрації Трампа.

А Зеленський має прибути у Давос у вівторок, 21 січня. Український президент вперше брав участь у заході у 2024 році.

З європейських лідерів, які приїдуть на Всесвітній економічний форум, Бренде згадав президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн.

Всесвітній економічний форум

Всесвітній економічний форум (ВЕФ) вже 54 роки проходить у серці швейцарських Альп на гірськолижному курорті Давос.

Ця міжнародна ініціатива була започаткована в 1971-му як майданчик для публічних та закритих дискусій світових лідерів, керівників провідних міжнародних організацій, бізнесменів.

Предметом обговорення є гострі теми та події на глобальній арені, питання розвитку економіки, вироблення стратегій та шляхів співробітництва, проблеми екології.

Нагадаємо, минулого року Всесвітній економічний форум у Давосі відбувся 14-19 січня. Участь у заході взяла 81 країна та міжнародна організація. Також був присутній і президент України Володимир Зеленський.

Детальніше про Давос 2024, його учасників та теми, які обговорювали, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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