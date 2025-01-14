Зеленский приедет на Давосский форум, а Трамп примет участие онлайн

Президент Украины Владимир Зеленский лично примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который состоится 20-24 января. Избранный президент США Дональд Трамп будет присутствовать онлайн.
Об этом заявил президент Всемирного экономического форума Берге Бренде, сообщает РБК-Украина со ссылкой на SRF.
По его словам, в Давосе ожидается присутствие представителей из более 130 стран мира, среди них - более 60 глав государств и правительств и более 1600 представителей деловых кругов.
Бренде рассказал, что Трамп не будет физически присутствовать на мероприятии, но присоединится к нему онлайн и выступит с речью 23 января.
В то же время в Давосе ближе к концу недели ожидают представителей новой администрации Трампа.
А Зеленский должен прибыть в Давос во вторник, 21 января. Украинский президент впервые принимал участие в мероприятии в 2024 году.
Из европейских лидеров, которые приедут на Всемирный экономический форум, Бренде вспомнил президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.
Всемирный экономический форум (ВЭФ) уже 54 года проходит в сердце швейцарских Альп на горнолыжном курорте Давос.
Эта международная инициатива была основана в 1971-м как площадка для публичных и закрытых дискуссий мировых лидеров, руководителей ведущих международных организаций, бизнесменов.
Предметом обсуждения являются острые темы и события на глобальной арене, вопросы развития экономики, выработки стратегий и путей сотрудничества, проблемы экологии.
Напомним, в прошлом году Всемирный экономический форум в Давосе состоялся 14-19 января. Участие в мероприятии приняла 81 страна и международная организация. Также присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский.
Подробнее о Давосе 2024, его участниках и темах, которые обсуждали, - читайте в материале РБК-Украина.
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