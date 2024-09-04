ua en ru
Ср, 04 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський прийде на фракцію "Слуги народу" після провалу голосувань в Раді

Середа 04 вересня 2024 15:20
UA EN RU
Зеленський прийде на фракцію "Слуги народу" після провалу голосувань в Раді Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава, Мілан Лєліч

Президент Володимир Зеленський візьме участь у засідання фракції "Слуга народу". Воно відбудеться ввечері середи, 4 вересня.

Про це повідомили РБК-Україна власні джерела.

За даними джерела, візит Зеленського буде присвячений кадровим питанням у Кабінеті міністрів. Зокрема тому, що сьогодні Верховна Рада провалила вже кілька важливих голосувань щодо звільнення міністрів.

Що цьому передувало

Напередодні низка міністрів подали заяви на звільнення. Сьогодні Верховна Рада України сьогодні звільнила Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей, Дениса Малюську з Мін'юсту, Ольгу Стефанішину з посади віцепрем'єра з євроінтеграції та Руслана Стрільця з посади голови міністра захисту довкілля та природних ресурсів.

Однак не було підтримано відставку Ірини Верещук з посади міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Віталія Коваля з Фонду держмайна. Співрозмовник РБК-Україна у "Слузі народу" розповів, чому Рада провалила звільнення Верещук та Коваля.

Окрім цього на звільнення очікує і голова МЗС Дмитро Кулеба, який сьогодні написав заяву про відставку.

Джерела РБК-Україна зазначають, що Кулеба може очолити одне з важливих посольств. Йдеться про призначення Кулеби до Брюсселя - де, крім представництв України при ЄС та НАТО, є і посольство України у Бельгії та Люксембурзі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Верховна рада Слуга народа
NEWS
Ворог поцілив по серцю міста. Який вигляд має Львів після комбінованої атаки (фото)
Ворог поцілив по серцю міста. Який вигляд має Львів після комбінованої атаки (фото)
DAILY
Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ