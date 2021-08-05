Зеленский о привлечении жителей ОРДЛО к выборам в России: это рабство какое-то

Президент Владимир Зеленский отреагировал на то, что Россия привлекает жителей оккупированного Донбасса к своим выборам. По словам главы государства, это похоже на рабство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского каналу "Дом" .

Глава государства отметил, что участие украинцев из ОРДЛО в российских выборах является элементом паспортизации.

"Выборы в Госдуму. Украинцев с этими паспортами (российскими - ред.) они сажают в автобусы, заставляют голосовать. Это рабство какое-то. Но как показывает история - обычно такие шаги история смывает как после дождя. Все это пройдет", - сказал президент.