Зеленський про залучення мешканців ОРДЛО до виборів в Росії: це рабство якесь

Президент Володимир Зеленський відреагував на те, що Росія залучає мешканців окупованого Донбасу до своїх виборів. За словами глави держави, це схоже на рабство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського каналу "Дом" .

Глава держави зазначив, що участь українців з ОРДЛО в російських виборах є елементом паспортизації.

"Вибори в Держдуму. Українців з цими паспортами (російськими - ред.) вони саджають в автобуси, примушують голосувати. Це рабство якесь. Але як показує історія - зазвичай такі кроки історія змиває як після дощу. Все це пройде", - сказав президент.