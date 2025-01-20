Зеленський привітав Трампа з інавгурацією

Український президент Володимир Зеленський привітав президента США Дональда Трампа з інавгурацією. Він став 47 главою Сполучених Штатів Америкою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського.
"Вітаю Президента Трампа та американський народ з інавгурацією 47-го Президента Сполучених Штатів. Сьогодні день змін, а також день надії на розв'язання багатьох проблем, включаючи глобальні виклики", - наголосив президент України.
Він зауважив, що Трамп завжди рішучий, а оголошена ним політика "Мир через силу" дає можливість зміцнити американське лідерство і досягти довгострокового і справедливого миру, що є головним пріоритетом.
"Це століття формується прямо зараз, і ми всі повинні працювати разом, щоб воно стало великим і успішним століттям для демократій, а не для тих, хто хоче, щоб ми зазнали поразки", - підкреслив президент Зеленський.
Він також побажав Трампу успіхів та висловив сподівання в активній та взаємовигідній співпраці.
"Разом ми сильніші, і ми можемо забезпечити більшу безпеку, стабільність та економічне зростання для світу та наших двох країн", - підсумував він.
Нагадаємо, що сьогодні у Вашингтоні пройшла інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа.
Докладніше про те, що сьогодні відбувається у Вашингтоні і як проходила передача влади в США - в матеріалі РБК-Україна.
Також на церемонії Трамп пообіцяв, що в Америці розпочнеться "золоте століття", окреслив пріоритети своєї адміністрації, але не згадав передвиборчу обіцянку сприяти швидкому завершенню війни в Україні.
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