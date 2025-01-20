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Зеленский поздравил Трампа с инаугурацией

Фото: украинский президент Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский поздравил президента США Дональда Трампа с инаугурацией. Он стал 47 главой Соединенных Штатов Америкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского.

"Поздравляю Президента Трампа и американский народ с инаугурацией 47-го Президента Соединенных Штатов. Сегодня день перемен, а также день надежды на решение многих проблем, включая глобальные вызовы", - подчеркнул президент Украины.

Он отметил, что Трамп всегда решительный, а объявленная им политика "Мир через силу" дает возможность укрепить американское лидерство и достичь долгосрочного и справедливого мира, что является главным приоритетом.

"Это столетие формируется прямо сейчас, и мы все должны работать вместе, чтобы оно стало великим и успешным столетием для демократий, а не для тех, кто хочет, чтобы мы потерпели поражение", - подчеркнул президент Зеленский.

Он также пожелал Трампу успехов и выразил надежду в активном и взаимовыгодном сотрудничестве.

"Вместе мы сильнее, и мы можем обеспечить большую безопасность, стабильность и экономический рост для мира и наших двух стран", - подытожил он.

Инаугурация Трампа

Напомним, что сегодня в Вашингтоне прошла инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа.

Подробнее о том, что сегодня происходит в Вашингтоне и как проходила передача власти в США - в материале РБК-Украина.

Также на церемонии Трамп пообещал, что в Америке начнется "золотой век", очертил приоритеты своей администрации, но не упомянул предвыборное обещание способствовать скорейшему завершению войны в Украине.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиДональд Трампинаугурация