Зеленський привітав Папу Лева XIV і звернувся до нього латиною

"Вітаю Папу Римського Лева XIV з обранням на престол святого Петра і початком понтифікату", - наголосив президент.

За його словами, Україна цінує послідовну позицію Святого Престолу в питанні дотримання міжнародного права, засудження агресії Росії проти України та захисту прав невинних цивільних.

"У цей вирішальний для нашої країни момент сподіваємося на подальшу моральну та духовну підтримку з боку Ватикану зусиль України, спрямованих на відновлення справедливості та досягнення довгого миру", - додав Зеленський.

Він побажав новому Папі мудрості, натхнення, духовних і фізичних сил у виконанні високої місії.

"Ad multos annos!" - використав президент вислів латиною, що використовується як побажання довголіття, здоров'я та процвітання.