UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Зеленський привітав Папу Лева XIV і звернувся до нього латиною

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна сподівається на подальшу підтримку з боку нового Папи Римського Лева XIV у контексті зусиль для завершення війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

"Вітаю Папу Римського Лева XIV з обранням на престол святого Петра і початком понтифікату", - наголосив президент.

За його словами, Україна цінує послідовну позицію Святого Престолу в питанні дотримання міжнародного права, засудження агресії Росії проти України та захисту прав невинних цивільних.

"У цей вирішальний для нашої країни момент сподіваємося на подальшу моральну та духовну підтримку з боку Ватикану зусиль України, спрямованих на відновлення справедливості та досягнення довгого миру", - додав Зеленський.

Він побажав новому Папі мудрості, натхнення, духовних і фізичних сил у виконанні високої місії.

"Ad multos annos!" - використав президент вислів латиною, що використовується як побажання довголіття, здоров'я та процвітання.

Новий Папа Римський

Нагадаємо, сьогодні, 8 травня, під час конклаву кардинали обрали нового Папу Римського. Ним став американець Роберт Френсіс Прево. Це перший Папа Римський зі США в історії.

Детальніше про нового Папу Римського можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяПапа римськийВійна в Україні