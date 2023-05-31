ua ru
Ср, 31 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський привітав новообраного президента Латвії: справжній друг України

Новость на русском →
Середа 31 травня 2023 15:59
Зеленський привітав новообраного президента Латвії: справжній друг України Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський привітав колишнього міністра закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичса із обранням президентом країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського.

"Щирі вітання справжньому другові України Едгарсу Рінкевичсу з обранням президентом Латвійської Республіки. Налаштований на продовження тісної й партнерської співпраці України та Латвії на благо наших народів, заради спільної перемоги цінностей свободи та демократії, миру для України та Європи", - написав він.

Зеленський також висловив вдячність колишньому президенту Латвії.

"Висловлюю щиру подяку Егілсу Левітсу за віддану підтримку України перед лицем повномасштабної агресії РФ", - написав він.

Президент також зазначив, що високо цінує сміливі візити Левітса до України під час повномасштабної російської агресії.

Зеленський згадав про наполегливість зусиль колишнього президента Латвії із консолідації світової спільноти для притягнення агресора до відповідальності, а також дієву підтримку членства України в ЄС і НАТО.

Рінкевичс став президентом Латвії

Сьогодні депутати Сейму Латвії обрали президентом багаторічного голову МЗС Едгара Рінкевичса, висунутого прем'єрською партією "Нова Єдність".

Зазначимо, що Рінкевичс підтримує Україну та виступає за введення нових санкцій проти Росії та надання нашій державі озброєння.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Латвія
NEWS
Світло подорожчало. Яким буде тариф на електроенергію та як зростуть платіжки
Світло подорожчало. Яким буде тариф на електроенергію та як зростуть платіжки
DAILY
Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють