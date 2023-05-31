Зеленський привітав новообраного президента Латвії: справжній друг України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського.

"Щирі вітання справжньому другові України Едгарсу Рінкевичсу з обранням президентом Латвійської Республіки. Налаштований на продовження тісної й партнерської співпраці України та Латвії на благо наших народів, заради спільної перемоги цінностей свободи та демократії, миру для України та Європи", - написав він.

Зеленський також висловив вдячність колишньому президенту Латвії.

"Висловлюю щиру подяку Егілсу Левітсу за віддану підтримку України перед лицем повномасштабної агресії РФ", - написав він.

Президент також зазначив, що високо цінує сміливі візити Левітса до України під час повномасштабної російської агресії.

Зеленський згадав про наполегливість зусиль колишнього президента Латвії із консолідації світової спільноти для притягнення агресора до відповідальності, а також дієву підтримку членства України в ЄС і НАТО.

Рінкевичс став президентом Латвії

Сьогодні депутати Сейму Латвії обрали президентом багаторічного голову МЗС Едгара Рінкевичса, висунутого прем'єрською партією "Нова Єдність".

Зазначимо, що Рінкевичс підтримує Україну та виступає за введення нових санкцій проти Росії та надання нашій державі озброєння.

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