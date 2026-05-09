Зеленський привітав Мадяра із призначенням на посаду прем'єра Угорщини

Президент Володимир Зеленський висловив слова привітання новому прем'єр-міністру Угорщини Петеру Мадяру з призначенням та заявив, що Україна готова співпрацювати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави держави в соцмережі Х.
"Вітаю Петера Мадяра із призначенням та початком роботи на посаді прем’єр-міністра Угорщини. Символічно, що ця інавгурація відбувається в День Європи", - йдеться у повідомленні.
Зеленський наголосив, що Україна готова розвивати співпрацю з Угорщиною та будувати сильні відносини між країнами "на основі добросусідства й поваги до наших людей".
Він додав, що разом Україна та Угорщина можуть додати "більше сили нашим народам і зробити сильнішою всю Європу".
"Бажаю успіхів та хороших результатів на посаді", - резюмував президент.
Нагадаємо, у квітні на парламентських виборах в Угорщині перемогла опозиційна партія "Тиса", яку очолює Петер Мадяр. Перемога була настільки переконливою, що партія здобула конституційну більшість - 141 мандат із 133 необхідних (загалом 199).
Сьогодні, 9 травня, в Угорщині відбулося перше засідання новообраного парламенту. На посаду прем'єра країни депутати більшістю голосів підтримали Петера Мадяра. Спікером парламенту стала його заступниця в партії "Тиса" - Агнеш Форстхоффер.
Зазначимо, що вже колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан був відсутній на інавгураційній сесії.