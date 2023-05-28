Зеленський привітав Ердогана з перемогою на виборах

"Вітаю Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з нагоди перемоги на президентських виборах", - йшлось в повідомленні.

Зеленський також зазначив, що Україна розраховує на подальше зміцнення стратегічного партнерства на благо обох країн, а також на посилення взаємодії для безпеки й стабільності Європи.

Вибори в Туреччині

Нагадаємо, сьогодні в Туреччині пройшов другий туп виборів на посаду президента. Оскільки під час першого туру, який пройшов 14 травня, жоден з кандидатів не зміг набрати більш як 50% голосів, потрібних для перемоги в один тур.

У другий тур з результатом 49,52% та 44,88% відповідно вийшли чинний президент Ердоган та лідер Республіканської народної партії Кемаль Киличдароглу.

Зауважимо, що чинний президент Туреччини перебуває при владіу різних ролях уже 20 років.

Більше про те, з чим чинний турецький президент йшов на вибори та хто йому протистояв, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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