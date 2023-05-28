Зеленский поздравил Эрдогана с победой на выборах

"Приветствую Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по случаю победы на президентских выборах", - говорилось в сообщении.

Зеленский также отметил, что Украина рассчитывает на дальнейшее укрепление стратегического партнерства во благо обеих стран, а также на усиление взаимодействия для безопасности и стабильности Европы.

Выборы в Турции

Напомним, сегодня в Турции прошел второй туп выборов в президенты. Поскольку во время первого тура, прошедшего 14 мая, ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов, необходимых для победы в один тур.

Во второй тур с результатом 49,52% и 44,88% соответственно вышли действующий президент Эрдоган и лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу.

Заметим, что действующий президент Турции находится у власти в разных ролях уже 20 лет.

Более того, с чем действующий турецкий президент шел на выборы и кто ему противостоял, читайте в материале РБК-Украина.

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