Ердоган vs Киличдароглу. У Туреччині стартував другий тур виборів: які розклади

У Туреччині стартував другий тур президентських виборів. Сьогоднішнє голосування покаже, чи продовжить Реджеп Таїп Ердоган своє багаторічне правління, чи його змінить опозиціонер Кемаль Киличароглу.

Виборчі дільниці у Туреччині відкрилися о 08:00 за місцевим часом (збігається з київським). Голосування триватиме до 17:00. Згідно з розпорядженням Вищої виборчої комісії, до 18:00 заборонено робити прогнози, коментувати вибори та підбивати будь-які підсумки.

Перші результати почнуть публікувати після 18:00.

Примітно, що в день виборів діє низка заборон. Наприклад, з 06:00 до 24:00 заборонено продаж спиртних напоїв. Також у населених пунктах можуть носити зброю лише представники сил безпеки та порядку.

Усі розважальні заклади, такі як денні кафе, кав'ярні та інтернет-кафе будуть закриті. Весілля дозволяється проводити після 18:00.

Хто претендує на пост президента

На черговий термін йде чинний президент Реджеп Таїп Ердоган. При владі у різних ролях він перебуває вже 20 років. Цьогорічні вибори називають історичними, оскільки йому протистоїть опонент із реально великою підтримкою. Власне, через це Ердоган не виграв у першому турі.

Фото: Ердоган вперше не зміг виграти вибори у першому турі (GettyImages)

Лідер Республіканської народної партії (РНП) Кемаль Киличдароглу об'єднав навколо себе опозиційні сили та електорат, незадоволений правлячим режимом. Його називають ветераном турецької політики, хоча раніше він жодного разу не балотувався в президенти.

Як пройшов перший тур

Окрім Ердогана та Киличдароглу, у першому турі 14 травня брали участь кандидат від партійного блоку "Альянс АТА", націоналіст Сінан Оган та лідер Партії Вітчизни Мухаррем Індже. Але останній знявся з виборів, тому його участь була номінальною.

Перший тур завершився з таким результатом:

Ердоган - 49,52%

Киличдароглу - 44,88%

Оган - 5,17%

Індже - 0,43%

Фото: результати першого туру (інфографіка hurriyet.com)

Розклади перед другим туром

Сінан Оган, який посів третє місце, виступив на підтримку чинного президента. З урахуванням того, що у першому турі Ердогану для перемоги не вистачило менше 1%, це суттєво підвищує шанси у другому.

Тим часом зазвичай спокійний та миролюбний Киличдароглу вирішив змінити стратегію у пошуках голосів націоналістів. Зокрема він пообіцяв вислати з Туреччини всіх біженців. Аналітики вважають, що така риторика може відлякати прогресивних виборців та курдів, які багато в чому забезпечили йому високий результат 14 травня.

Свіжі опитування прогнозують перемогу Ердогана. За даними соціологічного центру Özdemir Araştırma, його готові підтримати 54,12% виборців, опонента - 45,88%.

Фото: дані опитування Özdemir Araştırma (instagram.com/ozdemir_arastirma)

Опитування Areda Survey показує 52,4% проти 47,6% на користь чинного глави держави.

Фото: дані опитування Areda Survey (twitter.com/aredasurvey)

Зазначимо, перед першим туром більшість опитувань прогнозували Киличдироглу перемогу або як мінімум лідерство, проте Ердоган у підсумку обійшов його майже на 5%.

З чим кандидати йдуть на вибори

Обидва кандидати у виборчій кампанії зосередилися на двох темах - економіка та відновлення провінцій, які постраждали від землетрусів у лютому 2023-го.

Щодо економіки, то тут ситуація особливо гостра. Рівень інфляції перевищує 50%, стрімко дорожчають нерухомість, продукти харчування та послуги у сфері охорони здоров'я, і багато хто називає це результатом провальної політики Ердогана.

Фото: Киличдароглу під час кампанії зосередився на проблемах економіки (GettyImages)

Ердоган

Чинний президент уперто наполягає на своїй так званій "ердоганоміці". Ця політика полягає у зниженні ключової ставки Центробанку в умовах зростання інфляції, що суперечить законам економіки.

Ердоган також обіцяє збудувати 650 тисяч квартир для постраждалих від землетрусів, забезпечити турків безкоштовним газом протягом року, а перед самими виборами підняв зарплати чиновникам на 45%.

У зовнішній політиці він просуває розвиток зв'язків з усіма країнами в регіоні, говорить про важливу роль Туреччини у світовій продовольчій безпеці, а також наголошує на "особливих відносинах" з президентом Росії Володимиром Путіним.

За його словами, саме завдяки цьому Анкара залишається посередником між Києвом та Москвою, забезпечуючи роботу чорноморського коридору для вивезення українського зерна. Зазначимо, зернову угоду було продовжено саме після першого туру, що дало йому привід заявити про черговий зовнішньополітичний успіх.

Киличдароглу

Лідер об'єднаної опозиції пропонує інший підхід у подоланні економічної кризи. На перше місце він ставить розвиток виробництва товарів з високою доданою вартістю, яке забезпечить зростання доходів у приватному секторі. Для цього він обіцяє сформувати 9 особливих економічних зон.

Крім того, глава РНП обіцяє боротися за права та свободи, позбавити Туреччину від корупції та кумівства, обмежити президентські повноваження та повернути парламентську форму правління.

У зовнішній політиці Киличдароглу виступає за зближення з Європейським союзом і НАТО, а також критикує "особливі відносини" Ердогана з Путіним.