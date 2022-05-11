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Посмотрите в зеркало. Президент Финляндии объяснил России причину вступления в НАТО

Новина українською →
Хельсинки, Среда 11 мая 2022 23:49
Посмотрите в зеркало. Президент Финляндии объяснил России причину вступления в НАТО Президент Финляндии (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Президент Финляндии Саули Ниинисте резко высказался по поводу того, что в России могут подумать о возможном членстве Финляндии в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Uutiset.

"В России давно говорят, что неприсоединение Финляндии и Швеции стабилизирует регион Балтийского моря. Но они сами изменили ситуацию. Страшная война в Украине показала, что Россия готова напасть на соседнюю страну. России стоит посмотреть в зеркало, чтобы увидеть причину нашего решения", - заявил Ниинисте.

Президент Финляндии также подчеркнул, что возможное членство Финляндии в НАТО не будет представлять угрозы для России. По его словам, никто не может пострадать, если страна просто хочет защитить себя. Финляндия намерена повысить свою безопасность, но ни у кого ничего отнимать не намерена.

Ранее сообщалось, что Финляндия и Швеция планируют подать заявки в НАТО в середине мая. Ожидается, что страны сделают это одновременно.

Отметим, в апреле правительства Финляндии и Швеции заявили о намерении подать заявки на вступление в НАТО. В ответ на эти планы Россия пригрозила Хельсинки и Стокгольму ядерным оружием.

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