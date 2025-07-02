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Зеленський присвоїв звання Героя України командиру бригади "Буревій" Антону Задорожному

Середа 02 липня 2025 18:43
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Зеленський присвоїв звання Героя України командиру бригади "Буревій" Антону Задорожному Фото: Звання Героя України отримав Антон Задорожний (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Президент Володимир Зеленський підписав указ №448/2025 про присвоєння звання Героя України полковнику Антону Задорожному.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу глави держави.

Високу державну нагороду військовий отримав за особисту мужність і героїзм, проявлені під час захисту суверенітету та територіальної цілісності України, а також за самовіддану службу Українському народу.

Разом із почесним званням полковнику вручили орден "Золота Зірка". Президент підписав указ 2 липня 2025 року.

Хто такий Антон Задорожний

Антон Задорожний - полковник Національної гвардії України та командир 1-ї бригади оперативного призначення "Буревій". Він є учасником російсько-української війни.

У грудні 2023 року, будучи підполковником, Задорожний очолив групу нацгвардійців, які прибули на місце падіння безпілотного літального апарату (БпЛА) в Серебрянському лісі. Там він помітив вороже угруповання і знищив 8 російських військових прицільним вогнем з кулемета.

З 2023 року він командує 1-ю бригадою "Буревій". 19 червня 2024 року, Задорожний отримав Хрест бойових заслуг - за самовіддану службу та мужність на війні.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України пілоту Максиму Устименку, який загинув під час відбиття масштабної атаки РФ. Устименко - досвідчений військовий, що воював із часів АТО, збив сотні ворожих ударних дронів і ракет.

Також ми розповідали, що нардепи підтримали присвоєння звання Героя України загиблій журналістці Вікторії Рощиній і направили це рішення на розгляд президента Зеленського. Рощина загинула в російському полоні, висвітлюючи події на окупованих територіях. Вона була відома своєю журналістською роботою в українських медіа та зникла безвісти влітку 2022 року.

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Володимир Зеленський Герой України
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