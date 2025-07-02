Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру бригады "Буревій" Антону Задорожному

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства .

Высокую государственную награду военный получил за личное мужество и героизм, проявленные при защите суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженную службу Украинскому народу.

Вместе с почетным званием полковнику вручили орден "Золотая Звезда". Президент подписал указ 2 июля 2025 года.

Кто такой Антон Задорожный

Антон Задорожный - полковник Национальной гвардии Украины и командир 1-й бригады оперативного назначения "Буревій". Он является участником российско-украинской войны.

В декабре 2023 года, будучи подполковником, Задорожный возглавил группу нацгвардейцев, которые прибыли на место падения беспилотного летательного аппарата (БпЛА) в Серебрянском лесу. Там он заметил вражескую группировку и уничтожил 8 российских военных прицельным огнем из пулемета.

С 2023 года он командует 1-й бригадой "Ураган". 19 июня 2024 года, Задорожный получил Крест боевых заслуг - за самоотверженную службу и мужество на войне.