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Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру бригады "Буревій" Антону Задорожному

Среда 02 июля 2025 18:43
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Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру бригады "Буревій" Антону Задорожному Фото: Звание Героя Украины получил Антон Задорожный (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Президент Владимир Зеленский подписал указ №448/2025 о присвоении звания Героя Украины полковнику Антону Задорожному.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Высокую государственную награду военный получил за личное мужество и героизм, проявленные при защите суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженную службу Украинскому народу.

Вместе с почетным званием полковнику вручили орден "Золотая Звезда". Президент подписал указ 2 июля 2025 года.

Кто такой Антон Задорожный

Антон Задорожный - полковник Национальной гвардии Украины и командир 1-й бригады оперативного назначения "Буревій". Он является участником российско-украинской войны.

В декабре 2023 года, будучи подполковником, Задорожный возглавил группу нацгвардейцев, которые прибыли на место падения беспилотного летательного аппарата (БпЛА) в Серебрянском лесу. Там он заметил вражескую группировку и уничтожил 8 российских военных прицельным огнем из пулемета.

С 2023 года он командует 1-й бригадой "Ураган". 19 июня 2024 года, Задорожный получил Крест боевых заслуг - за самоотверженную службу и мужество на войне.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины пилоту Максиму Устименко, который погиб во время отражения масштабной атаки РФ. Устименко - опытный военный, воевавший со времен АТО, сбил сотни вражеских ударных дронов и ракет.

Также мы рассказывали, что нардепы поддержали присвоение звания Героя Украины погибшей журналистке Виктории Рощиной и направили это решение на рассмотрение президента Зеленского. Рощина погибла в российском плену, освещая события на оккупированных территориях. Она была известна своей журналистской работой в украинских медиа и пропала без вести летом 2022 года.

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