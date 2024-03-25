Зеленський присвоїв звання генералів трьом співробітникам СБУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України .

Зеленський уже привітав працівників СБУ з професійним святом, вручив державні нагороди, відзнаки та присвоїв військові звання.

Варто зазначити, що сьогодні 32-га річниця створення Служби безпеки України.

Зазначається, що указами № 177/2024, 178/2024 і 179/2024 Зеленський присвоїв звання генералів таким співробітникам СБУ:

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.