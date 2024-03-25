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Зеленський присвоїв звання генералів трьом співробітникам СБУ

Україна, Понеділок 25 березня 2024 16:53
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Зеленський присвоїв звання генералів трьом співробітникам СБУ Архівне фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 25 березня, вирішив присвоїти звання генералів трьом співробітникам Служби безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.

Зазначається, що указами № 177/2024, 178/2024 і 179/2024 Зеленський присвоїв звання генералів таким співробітникам СБУ:

  • Науюмку Сергію Анатолійовичу - заступнику голови Служби безпеки України;
  • Вітюку Іллі Анатолійовичу - начальнику Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ;
  • Борисевичу Артему Сергійовичу - начальнику Управління СБУ в Херсонській області.

Річниця створення СБУ

Варто зазначити, що сьогодні 32-га річниця створення Служби безпеки України.

Зеленський уже привітав працівників СБУ з професійним святом, вручив державні нагороди, відзнаки та присвоїв військові звання.

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