Зеленский присвоил звания генералов трем сотрудникам СБУ

Президент Владимир Зеленский сегодня, 25 марта, решил присвоить звания генералов трем сотрудникам Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины.

Отмечается, что указами № 177/2024, 178/2024 и 179/2024 Зеленский присвоил звания генералов таким сотрудникам СБУ: Наумку Сергею Анатольевичу - заместителю главы СБУ;

Витюку Илье Анатольевичу - начальнику Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ;

Борисевич Артем Сергеевич - начальник Управления СБУ в Херсонской области. Годовщина создания СБУ Стоит отметить, что сегодня 32-я годовщина создания Службы безопасности Украины. Зеленский уже поздравил работников СБУ с профессиональным праздником, вручил государственные награды, отличия и присвоил воинские звания.