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Зеленский присвоил звания генералов трем сотрудникам СБУ

Украина, Понедельник 25 марта 2024 16:53
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Зеленский присвоил звания генералов трем сотрудникам СБУ Архивное фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Владимир Зеленский сегодня, 25 марта, решил присвоить звания генералов трем сотрудникам Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины.

Отмечается, что указами № 177/2024, 178/2024 и 179/2024 Зеленский присвоил звания генералов таким сотрудникам СБУ:

  • Наумку Сергею Анатольевичу - заместителю главы СБУ;
  • Витюку Илье Анатольевичу - начальнику Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ;
  • Борисевич Артем Сергеевич - начальник Управления СБУ в Херсонской области.

Годовщина создания СБУ

Стоит отметить, что сегодня 32-я годовщина создания Службы безопасности Украины.

Зеленский уже поздравил работников СБУ с профессиональным праздником, вручил государственные награды, отличия и присвоил воинские звания.

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