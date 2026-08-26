Зеленський присвоїв Стефанчуку високий державний ранг, указ уже підписано

Голову Верховної Ради Руслана Стефанчука призначено надзвичайним і повноважним послом України, що є вищим дипломатичним рангом у країні. Президент Володимир Зеленський уже підписав указ.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна із посиланням на сайт Офісу президента.
"Присвоїти Руслану Стефанчуку дипломатичний ранг надзвичайного та повноважного посла", - йдеться в указі.
Згідно із законом України "Про дипломатичну службу", ранг надзвичайного та повноважного посла України є найвищим у країні.
Чиновник із таким рангом керує діяльністю посольства України, керівників інших зарубіжних дипломатичних установ у державі акредитації, а також делегацій України, які перебувають у цій державі.
За даними руху "Чесно", Руслан Стефанчук є доктором юридичних наук, професором та членом-кореспондентом Національної академії правових наук України.
В указі президента також зазначено, що надзвичайним та повноважним послом другого класу став директор "Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС" Геннадій Осташ.
Як повідомляли в Міністерстві іноземних справ, Осташ у різні роки обіймав посади надзвичайного та повноважного посла України в Канаді та Лівані.
Також він представляв Україну у Міжнародній організації цивільної авіації, був народним депутатом кількох скликань, зокрема очолював парламентський комітет із закордонних справ.
Ще Осташ працював в Інституті мовознавства НАН України та очолював Міжнародну школу україністики НАН України. З серпня 2024 був позаштатним радником міністра закордонних справ.
Як відомо, однією з нещодавніх вагомих змін у МЗС стало звільнення Ольги Стефанішиної з посади посла України в США. Зеленський підписав указ про звільнення 3 серпня.
Поки що президент не знайшов заміну Стефанішиній на цю посаду.
8 серпня експосол у США Ольга Стефанішина отримала нову підозру від НАБУ та САП. Серед іншого їй інкримінують зловживання владою та незаконне збагачення.
Вже 13 серпня за Стефанішину внесли заставу у розмірі 6 мільйонів гривень.