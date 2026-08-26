Зеленський присвоїв Стефанчуку високий державний ранг, указ уже підписано

"Присвоїти Руслану Стефанчуку дипломатичний ранг надзвичайного та повноважного посла", - йдеться в указі.

Згідно із законом України "Про дипломатичну службу", ранг надзвичайного та повноважного посла України є найвищим у країні.

Чиновник із таким рангом керує діяльністю посольства України, керівників інших зарубіжних дипломатичних установ у державі акредитації, а також делегацій України, які перебувають у цій державі.

За даними руху "Чесно", Руслан Стефанчук є доктором юридичних наук, професором та членом-кореспондентом Національної академії правових наук України.

Надзвичайний посол другого класу

В указі президента також зазначено, що надзвичайним та повноважним послом другого класу став директор "Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС" Геннадій Осташ.

Як повідомляли в Міністерстві іноземних справ, Осташ у різні роки обіймав посади надзвичайного та повноважного посла України в Канаді та Лівані.

Також він представляв Україну у Міжнародній організації цивільної авіації, був народним депутатом кількох скликань, зокрема очолював парламентський комітет із закордонних справ.

Ще Осташ працював в Інституті мовознавства НАН України та очолював Міжнародну школу україністики НАН України. З серпня 2024 був позаштатним радником міністра закордонних справ.