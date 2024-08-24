Зеленський присвоїв Сирському нове звання

Ротації у ЗСУ

Нагадаємо, на початку року президент змінив головнокомандувача ЗСУ. Валерія Залужного на цій посаді замінив Олександр Сирський. Залужний перейшов у дипломатичну сфера та обійняв посаду посла України у Британії.

Також Зеленський змінив інших командувачів. Нещодавно президент змінив командувача Об'єднаних сил ЗСУ. Раніше цю посаду займав генерал-лейтенант Юрій Содоль, який є фігурантом розслідування. Зокрема, правоохоронці перевіряють його дії у справі про прорив оборони окупантами на півночі Харківської області.

Командувачем Об'єднаних сил ЗСУ був призначений бригадного генерала Андрій Гнатов.

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