Зеленский присвоил Сырскому новое звание

Ротации в ВСУ

Напомним, в начале года президент сменил главнокомандующего ВСУ. Валерия Залужного на этом посту заменил Александр Сырский. Залужный перешел в дипломатическую сферу и занял должность посла Украины в Британии.

Также Зеленский сменил других командующих. Недавно президент сменил командующего Объединенными силами ВСУ. Ранее эту должность занимал генерал-лейтенант Юрий Содоль, являющийся фигурантом расследования. В частности, правоохранители проверяют его действия по делу о прорыве обороны оккупантами на севере Харьковской области.

Командующим Объединенных сил ВСУ был назначен бригадный генерал Андрей Гнатов.

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