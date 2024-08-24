RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский присвоил Сырскому новое звание

Фото: Александр Сырский и Владимир Зеленский (t-me-V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому новое воинское звание. Он стал генералом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Соответствующий указ №580 президент издал 23 августа 2024 года. До этого главком ВСУ имел воинское звание генерал-полковника.

Также Зеленский присвоил новые воинские звания начальнику Генерального штаба ВСУ и командующему Объединенными силами ВСУ (указы президента №581 и №582 соответственно).

Начальнику Генштаба ВСУ Анатолию Баргилевичу присвоили звание генерал-лейтенанта. До этого он был генерал-майором.

Командующему объединенными силами ВСУ Андрею Гнатову присвоили звание генерал-майора. Раньше он был бригадным генералом.

Кроме того, Зеленский присвоил:

  • звание генерал-майора заместителю начальника Генштаба ВСУ Владимиру Горбатюку (был бригадным генералом);
  • звание генерал-майора Командующему Силами логистики ВСУ Владимиру Карпенко (был бригадным генералом);
  • звание генерал-майора начальнику Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Александру Комаренко (был бригадным генералом);
  • звание генерал-майора главе администрации Государственной специальной службы транспорта Александру Яковцу (был бригадным генералом);
  • звание бригадного генерала начальнику аппарата СБУ Олегу Головашу (был полковником);
  • звание бригадного генерала начальнику Главного следственного управления СБУ Андрею Швецу (был полковником);
  • звание бригадного генерала заместителю председателя Службы внешней разведки Олегу Луговскому (был полковником).

 

Ротации в ВСУ

Напомним, в начале года президент сменил главнокомандующего ВСУ. Валерия Залужного на этом посту заменил Александр Сырский. Залужный перешел в дипломатическую сферу и занял должность посла Украины в Британии.

Также Зеленский сменил других командующих. Недавно президент сменил командующего Объединенными силами ВСУ. Ранее эту должность занимал генерал-лейтенант Юрий Содоль, являющийся фигурантом расследования. В частности, правоохранители проверяют его действия по делу о прорыве обороны оккупантами на севере Харьковской области.

Командующим Объединенных сил ВСУ был назначен бригадный генерал Андрей Гнатов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныАлександр Сырский