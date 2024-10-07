Зеленський підвищив у званні командувача ОТУВ "Харків" Драпатого

Михайло Драпатов

Як сказано в указі №694, Михайлу Драпатому присвоєно звання генерал-майора.

Що відомо про Драпатого

Драпатий був командиром 2-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади, яка вже в квітні 2014 року перебувала на Сході України для виконання бойових завдань. У травні того ж року його батальйон на бронетехніці увійшов у Маріуполь для посилення сил.

У серпні 2016 року його призначили командиром 58-ї окремої мотопіхотної бригади, що виконувала завдання в Авдіївці та Ясинуватському районі. Пізніше, у 2017 році, він керував діями бригади на Бахмутській трасі.

У серпні 2019 року Драпатий розпочав навчання в Національному університеті оборони України. До січня 2024 року він командував угрупованням "Херсон" і відіграв важливу роль у звільненні правобережжя Херсонщини. У лютому 2024 року його призначили заступником начальника Генштабу ЗСУ.

Олександр Луценко

А в указі №693 звання бригадного генерала присвоєно командиру 9 армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ Олександру Луценку.

Що відомо про Луценка

Олександр Луценко - полковник Збройних сил України, Герой України (2022) і кавалер Хреста бойових заслуг (2024). З 2014 року брав участь в антитерористичній операції та операції Об'єднаних сил на Сході України. З 2019 року командує 79-ю окремою десантно-штурмовою бригадою, що базується в Миколаєві.

Під час повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року, Луценко успішно виконував завдання із виходу на визначені позиції та стримування значно переважаючих сил противника поблизу Щастя та Станиці Луганської. Після наказу про відступ його підрозділи утримували позиції ще дві доби, знищивши кілька десятків одиниць ворожої техніки і особового складу

102 окрема бригада територіальної оборони Сил територіальної оборони Збройних Сил України

А в указі №695 Зеленський відзначив 102 окрему бригаду територіальної оборони Сил територіальної оборони Збройних Сил відзнакою "За мужність та відвагу".

102 ОБрТрО об’єднує різні підрозділи, готові до виконання завдань на захист батьківщини. Склад бригади включає:

Управління (штаб) 102-ї ОБрТрО;

74-й окремий батальйон територіальної оборони (смт Яблунів, Косівський р-н);

75-й окремий батальйон територіальної оборони (смт Лисець, Івано-Франківський р-н);

76-й окремий батальйон територіальної оборони (м. Надвірна);

77-й окремий батальйон територіальної оборони (смт Гвіздець, Коломийський р-н);

78-й окремий батальйон територіальної оборони (м. Івано-Франківськ);

79-й окремий батальйон територіальної оборони (м. Калуш);

201-й окремий батальйон територіальної оборони (смт Верховина);

Рота контрдиверсійної боротьби;

Рота матеріально-технічного забезпечення;

Вузол зв’язку;

Зенітний взвод.

Раніше РБК-Україна розповідало про те, що президент України Володимир Зеленський присвоїв головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському нове військове звання. Він став генералом.

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