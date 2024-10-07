Зеленский повысил в звании командующего ОТГВ "Харьков" Драпатого

Михаил Драпатов

Как говорится в указе №694, Михаилу Драпатому присвоено звание генерал-майора.

Что известно о Драпатом

Драпат был командиром 2-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады, которая уже в апреле 2014 года находилась на Востоке Украины для выполнения боевых задач. В мае этого же года его батальон на бронетехнике вошел в Мариуполь для усиления сил.

В августе 2016 года его назначили командиром 58-й отдельной мотопехотной бригады, выполнявшей задачи в Авдеевке и Ясиноватском районе. Позже в 2017 году он руководил действиями бригады на Бахмутской трассе.

В августе 2019 Драпатий начал обучение в Национальном университете обороны Украины. До января 2024 он командовал группировкой "Херсон" и сыграл важную роль в освобождении правобережья Херсонщины. В феврале 2024 года он был назначен заместителем начальника Генштаба ВСУ.

Александр Луценко

А в указе №693 звание бригадного генерала присвоено командиру 9 армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ Александру Луценко.

Что известно о Луценко

Александр Луценко – полковник Вооруженных сил Украины, Герой Украины (2022) и кавалер Креста боевых заслуг (2024). С 2014 года принимал участие в антитеррористической операции и операциях Объединенных сил на Востоке Украины. С 2019 года командует 79-й отдельной десантно-штурмовой бригадой, базирующейся в Николаеве.

Во время полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года Луценко успешно выполнял задачи по выходу на определенные позиции и сдерживание значительно превосходящих сил противника вблизи Счастья и Станицы Луганской. После приказа об отступлении его подразделения удерживали позиции еще двое суток, уничтожив несколько десятков единиц вражеской техники и личного состава

102 отдельная бригада территориальной обороны Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины

А в указе №695 Зеленский отметил 102 отдельную бригаду территориальной обороны Сил территориальной обороны Вооруженных Сил отличием "За мужество и отвагу".

102 ОБрТрО объединяет разные подразделения, готовые к выполнению задач в защиту родины. Состав бригады включает:

Управление (штаб) 102-й ОБрТрО;

74-й отдельный батальон территориальной обороны (пгт Яблунив, Косовский р-н);

75-й отдельный батальон территориальной обороны (пгт Лысец, Ивано-Франковский р-н);

76-й отдельный батальон территориальной обороны (г. Надворная);

77-й отдельный батальон территориальной обороны (пгт Гвоздец, Коломыйский р-н);

78-й отдельный батальон территориальной обороны (г. Ивано-Франковск);

79-й отдельный батальон территориальной обороны (г. Калуш);

201-й отдельный батальон территориальной обороны (пгт Верховина);

Рота контрдиверсионной борьбы;

Рота материально-технического обеспечения;

Узел связи;

Зенитный взвод.

Ранее РБК-Украина рассказывала о том, что президент Украины Владимир Зеленский присвоил главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому новое воинское звание. Он стал генералом.

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