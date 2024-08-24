Зеленський присвоїв Сирському нове звання

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Командувачу об'єднаних сил ЗСУ Андрію Гнатова присвоїли звання генерал-майора. Раніше він був бригадним генералом.

Начальнику Генштабу ЗСУ Анатолію Баргилевичу присвоїли звання генерал-лейтенанта. До цього він був генерал-майором.

Також Зеленський присвоїв нові військові звання начальнику Генерального штабу ЗСУ та командувачу Об'єднаних сил ЗСУ (укази президента №581 та №582 відповідно).

Відповідний указ №580 президент видав 23 серпня 2024 року. До цього головком ЗСУ мав військове звання генерал-полковника.

Ротації у ЗСУ

Нагадаємо, на початку року президент змінив головнокомандувача ЗСУ. Валерія Залужного на цій посаді замінив Олександр Сирський. Залужний перейшов у дипломатичну сфера та обійняв посаду посла України у Британії.

Також Зеленський змінив інших командувачів. Нещодавно президент змінив командувача Об'єднаних сил ЗСУ. Раніше цю посаду займав генерал-лейтенант Юрій Содоль, який є фігурантом розслідування. Зокрема, правоохоронці перевіряють його дії у справі про прорив оборони окупантами на півночі Харківської області.

Командувачем Об'єднаних сил ЗСУ був призначений бригадного генерала Андрій Гнатов.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.