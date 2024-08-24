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Зеленський присвоїв Сирському нове звання

Київ, Субота 24 серпня 2024 12:53
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Зеленський присвоїв Сирському нове звання Фото: Олександр Сирський та Володимир Зеленський (t-me-V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський присвоїв головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському нове військове звання. Він став генералом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Відповідний указ №580 президент видав 23 серпня 2024 року. До цього головком ЗСУ мав військове звання генерал-полковника.

Також Зеленський присвоїв нові військові звання начальнику Генерального штабу ЗСУ та командувачу Об'єднаних сил ЗСУ (укази президента №581 та №582 відповідно).

Начальнику Генштабу ЗСУ Анатолію Баргилевичу присвоїли звання генерал-лейтенанта. До цього він був генерал-майором.

Командувачу об'єднаних сил ЗСУ Андрію Гнатова присвоїли звання генерал-майора. Раніше він був бригадним генералом.

Крім того, Зеленський присвоїв:

  • звання генерал-майора заступнику начальника Генштабу ЗСУ Володимиру Горбатюку (був бригадним генералом);
  • звання генерал-майора Командувачу Сил логістики ЗСУ Володимиру Карпенку (був бригадним генералом);
  • звання генерал-майора начальнику Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олександру Комаренку (був бригадним генералом);
  • звання генерал-майора голові адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Олександру Яковцю (був бригадним генералом);
  • звання бригадного генерала начальнику апарату СБУ Олегу Головашу (був полковником);
  • звання бригадного генерала начальнику Головного слідчого управління СБУ Андрію Швецю (був полковником);
  • звання бригадного генерала заступнику голови Служби зовнішньої розвідки Олегу Луговському (був полковником).

Ротації у ЗСУ

Нагадаємо, на початку року президент змінив головнокомандувача ЗСУ. Валерія Залужного на цій посаді замінив Олександр Сирський. Залужний перейшов у дипломатичну сфера та обійняв посаду посла України у Британії.

Також Зеленський змінив інших командувачів. Нещодавно президент змінив командувача Об'єднаних сил ЗСУ. Раніше цю посаду займав генерал-лейтенант Юрій Содоль, який є фігурантом розслідування. Зокрема, правоохоронці перевіряють його дії у справі про прорив оборони окупантами на півночі Харківської області.

Командувачем Об'єднаних сил ЗСУ був призначений бригадного генерала Андрій Гнатов.

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Зеленський присвоїв Сирському нове звання
Зеленський присвоїв Сирському нове звання
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