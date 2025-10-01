UA

Зеленський присвоїв генерал-майору Покладу звання Герой України

Фото: Зеленський присвоїв генерал-майору Покладу звання Герой України (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський присвоїв генерал-майору Олександру Покладу присвоїти звання Герой України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Покладу Олександру Валентиновичу - генерал-майору", - йдеться в тексті указу.

Що відомо про Олександра Поклада

Олександр Поклад обіймає посаду першого заступника Голови СБУ Василя Малюка і відповідає за ключові напрями роботи спецслужби у протидії агресії Російської Федерації.

У 2018 році він захистив у Запорізькому національному університеті дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою "Громадський контроль за діяльністю поліції".

30 листопада 2021 року Президент України Володимир Зеленський призначив Поклада начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України. У 2023 році президент призначив Поклада заступником голови Служби безпеки України.

У травні 2025 року Поклад увійшов до складу української делегації для переговорів із Росією у Стамбулі.

