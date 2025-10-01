Зеленський присвоїв генерал-майору Покладу звання Герой України

Що відомо про Олександра Поклада

Олександр Поклад обіймає посаду першого заступника Голови СБУ Василя Малюка і відповідає за ключові напрями роботи спецслужби у протидії агресії Російської Федерації.

У 2018 році він захистив у Запорізькому національному університеті дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою "Громадський контроль за діяльністю поліції".

30 листопада 2021 року Президент України Володимир Зеленський призначив Поклада начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України. У 2023 році президент призначив Поклада заступником голови Служби безпеки України.

У травні 2025 року Поклад увійшов до складу української делегації для переговорів із Росією у Стамбулі.