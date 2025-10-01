Зеленский присвоил генерал-майору Покладу звание Герой Украины

Что известно об Александре Поклада

Александр Поклад занимает должность первого заместителя Председателя СБУ Василия Малюка и отвечает за ключевые направления работы спецслужбы в противодействии агрессии Российской Федерации.

В 2018 году он защитил в Запорожском национальном университете диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук по теме "Общественный контроль за деятельностью полиции".

30 ноября 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский назначил Поклада начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины. В 2023 году президент назначил Поклада заместителем председателя Службы безопасности Украины.

В мае 2025 года Поклад вошел в состав украинской делегации для переговоров с Россией в Стамбуле.