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Вище тільки у Залужного. Зеленський присвоїв Буданову звання генерал-лейтенанта

Фото: керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов (gur.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

У День воєнної розвідки України, 7 вересня, президент Володимир Зеленський присвоїв очільнику ГУР Кирилу Буданову нове звання - генерал-лейтенанта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ президента.

"Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору Буданову Кирилу Олексійовичу - начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України", - йдеться в документі.

Зазначимо, у 2020 році парламент скоротив кількість звань вищого офіцерського складу до трьох: генерал-майор, генерал-лейтенант та генерал. Генеральське звання в Україні має головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Варто додати, що за старою системою вище генерал-лейтенанта був генерал-половник. Хоч це звання й прибрали з ієрархії, воно зберігається за військовими, яким було присвоєно до набрання чинності нового закону. Генерал-полковников є, зокрема, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Що відомо про Буданова

До початку повномасштабного вторгнення персона Кирила Буданова була маловідомою широкій громадськості. Керівник ГУР здебільшого працював у "тіні", як і належить розвідці, тим паче - військовій. Однак зараз він - один з найвідоміших спікерів, який першим попередив українців про майбутнє вторгнення Росії

Що відомо про очільника ГУР - читайте у матеріалі РБК-Україна до Дня воєнної розвідки.

 

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Володимир ЗеленськийГУРКИрило Буданов