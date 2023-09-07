Вище тільки у Залужного. Зеленський присвоїв Буданову звання генерал-лейтенанта

"Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору Буданову Кирилу Олексійовичу - начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України", - йдеться в документі.

Зазначимо, у 2020 році парламент скоротив кількість звань вищого офіцерського складу до трьох: генерал-майор, генерал-лейтенант та генерал. Генеральське звання в Україні має головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Варто додати, що за старою системою вище генерал-лейтенанта був генерал-половник. Хоч це звання й прибрали з ієрархії, воно зберігається за військовими, яким було присвоєно до набрання чинності нового закону. Генерал-полковников є, зокрема, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Що відомо про Буданова

До початку повномасштабного вторгнення персона Кирила Буданова була маловідомою широкій громадськості. Керівник ГУР здебільшого працював у "тіні", як і належить розвідці, тим паче - військовій. Однак зараз він - один з найвідоміших спікерів, який першим попередив українців про майбутнє вторгнення Росії

Що відомо про очільника ГУР - читайте у матеріалі РБК-Україна до Дня воєнної розвідки.