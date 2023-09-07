Попередив про вторгнення і обіцяє повернути Крим: що відомо про Буданова та його прогнози

До початку повномасштабного вторгнення персона Кирила Буданова була маловідомою широкій громадськості. Керівник ГУР здебільшого працював у "тіні", як і належить розвідці, тим паче - військовій. Однак зараз він - один з найвідоміших спікерів, який першим попередив українців про майбутнє вторгнення Росії

Що відомо про очільника ГУР - нижче у матеріалі РБК-Україна до Дня воєнної розвідки

Поранення та секретні операції: молоді роки Буданова

Кирило Буданов народився 4 січня 1986 року у Києві і обрав собі військову кар’єру, закінчивши Одеський інститут сухопутних військ у 2007 році. Але за рік до випуску змінив аеромобільний факультет на розвідку, хоча зазвичай так ніхто не робив. Бо на аеромобільному виховували майбутню еліту - десант, де завжди бракувало кадрів. Але диплом юний розвідник таки отримав і відразу пішов працювати до ГУР.

Всередині структури він 12 років працював на різних посадах, включно з підрозділами спецпризначення. До цієї та подальшої агресії, упевнений розвідник, Росія готувалася ще з 2007 року.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, керував операціями, зазнав трьох поранень. Особливо важким було друге - уламок протипіхотної міни потрапив під серце, пробивши шию та спину.

Фото: Кирило Буданов пережив три поранення та десять замахів на своє життя (Віталій Носач, РБК-Україна)

Третя куля рознесла ліктьовий суглоб, відтоді є проблеми зі згинанням правої руки. Окрім поранень - десять замахів на життя, перші з яких сталися ще у 2016 році. А через три роки під його машиною завчасно здетонувала бомба.

З того ж часу почалися й операції Буданова в Криму. Першим був "Рейд на Крим" - фізична ліквідація підрозділу росіян "Вимпел" та їхнього командира - "героя" війн у Чечні. Вважається, що підрозділ Буданова також стояв за усуненням високопоставленого працівника ФСБ на півострові.

До 5 серпня 2020 року він виконував секретні завдання. А тоді указом президента Зеленського у 34 роки очолив Головне управління розвідки при Міноборони, а згодом - Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. За його участі ГУР вдалося повернути додому щонайменше 215 українських захисників, серед яких 108 бійців “Азову”.

У його кабінеті постійно звучить класична музика, можна побачити різні предмети, які він ставить на помітні місця перед інтерв’ю з журналістами. Так Буданов робить певні мовчазні натяки, про які не може говорити відкрито. На стіні - картини та фото з успіхами розвідки. Там і евакуація з Кабулу у 2021, гелікоптери, що літали на блоковану "Азовсталь" у Маріуполі і той самий придбаний всією Україною супутник. Також там живуть тварини: дві жаби, пташки та кіт Гюнтер.

Але відомий Кирило Буданов не за цим. Точніше, не лише за цим. Він - чи не єдиний топ-посадовець України, який був абсолютно упевнений у вторгненні росіян та навіть публікував мапу з ймовірними напрямками ударів. Слова та прогнози Буданова мають велику вагу в оточенні президента Зеленського, він - один з небагатьох з прямим доступом до керівника країни.

Очільник ГУР має доволі безпосередній стиль спілкування з журналістами, яке він завжди прикрашає гумором та жартами. Періодично вони пов’язані з (не дуже радісним) майбутнім Росії. Тут Буданов бачить два шляхи: або розвал федерації на кілька менших незалежних держав, або збереження цілісності зі зміною влади, поверненням всіх захоплених територій (мова не лише про Україну, але й про Куріли та Калінінград серед інших) та виплатами репарацій.

Упевнений у нападі: як Буданов переконував всіх, що Росія наважиться на вторгнення

Листопад 2021 року. Скупчення та підготовку російських військ біля кордонів України обговорюють на численних ток-шоу в нашій державі та світі. Будуються та руйнуються очікування та гіпотези. Але найточніший прогноз (хоча він сам називає їх аналітичними оцінками) дає саме голова ГУР Кирило Буданов.

Він повідомив, що на Київ підуть через Чорнобильску зону та радіоактивний Рудий Ліс (зрештою, це також стало однією з причин поразки росіян під Києвом), на півдні захоплять Херсон (це й досі єдиний обласний центр, який військам РФ вдалося захопити та утримувати), а десант росіян спробує висадитися в Одесі. Як не дивно, мало хто тоді звернув увагу в Україні на ці прогнози.

Буданов навіть розклав вторгнення на дії конкретних підрозділів ворога та їхнього маневрування. ГУР знало кількість, маршрути, назви та цифри. Все це було продемонстровано на зараз вже відомій мапі наступу. Тоді Росія зосередила біля України близько 92 тисяч військових.

Фото: голова ГУР був єдиним, хто точно описав та передрік напад Росії на Україну (Віталій Носач, РБК-Україна)

Буданов описав дії ворога таким чином: спочатку – авіадуари, далі – артобстріли, просування танків, десанти на сході, спроби відразу захопити Одесу та Маріуполь, атака меншими силами через Білорусь, щоб створити загрозу Київщині та Чернігівщині. Поблизу кордонів України та в Криму Росія збільшила чисельність "Іскандерів" для завдання балістичних ударів.

Але точна дата на той час ще не була відома, говорилося про “січень-лютий” 2022 року. Точне число розвідники дізналися близько 15:00 23 лютого. Кремль змінював остаточний день протягом двох тижнів. Того ж дня Буданов забрав до будівлі ГУР свою дружину. Вони жили у його кабінеті, слідкуючи за годинником.

“Якби нападу не сталося, ми, як спецслужба, виглядали б не дуже добре. Бо ми всіх конкретно попередили, що почнеться о 4-5 ранку. Це дивно звучатиме, але я боявся, що все піде не по сценарію”, - розповів він в одному з інтерв’ю. Washington Post відзначав, що тоді Буданов ризикував усією своєю кар’єрою топ-розвідника.

Близько 4 ранку 24.02 спеціальні підрозділи ГУР вже відбули до Гостомеля, де очікувалася висадка десанту на місцевому аеродромі.

До речі, про авіацію. Дійсно, більшу частину бойових літаків вдалося оперативно підняти в повітря та передислокувати. Але росіянам все ж вдалося уразити до 20% об’єктів авіаційної інфраструктури. Головними поразками першого етапу війни Буданов називає прорив біля Волновахи і тимчасова невдача біля Сєвєродонецька. Більш загальна – допущення у 2014 році часткової окупації Донецької та Луганської областей та анексії Криму.

Саме такий низький показник успіху в ураженні цілей, на думку Буданова, завадив Росії у перші дні великої війни захопити повне домінування в повітрі. Їхня нездатність знищити (хоча й не дуже численні) комплекси української ППО призвела до втрат бортів, які з того часу лише зростали.

Втрачала РФ і солдатів і аж так, що довелося оголошувати першу з часів Другої світової мобілізацію населення. Вдалося набрати понад 316 тисяч чоловіків. За даними Буданова, їх ніхто не навчав, всіх відразу кинули на фронт. Часто без техніки, бо вона знищена або лише знімається зі зберігання (тобто вже безнадійно стара).

Коли закінчиться війна: основні прогнози очільника ГУР

Про майбутню перемогу Кирило Буданов почав казати ще навесні 2022 року. Зокрема, 20 квітня зазначив, що переломний момент у протистоянні настане у другій половині серпня 2022, а активна фаза піде на спад до кінця минулого року. Бо нібито ресурсів у росіян було тільки на перші 12 місяців, а ЗСУ тоді мають принаймні зайти на територію Криму.

Влітку 2022 року Буданов сказав, що Путін не погодиться воювати до останнього. Бо в іншому випадку настане крах державності. Взимку 2022 року з’явився перший прогноз про закінчення війни: кінець 2023 з відновленням всіх кордонів до 1991 року. 28 жовтня він передбачив часткове руйнування Каховської ГЕС, але додав, що контрнаступ це не зупинить.

Навесні 2023 року Буданов заявив про вирішальну, останню битву цієї війни між Росією та Україною. Тому очікувати її закінчення можна, як у цьому, так і в наступному році. Наразі точніше сказати неможливо. Сам Буданов характеризує цей часовий проміжок як “дуже близьке майбутнє”.