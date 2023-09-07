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Выше только у Залужного. Зеленский присвоил Буданову звание генерал-лейтенанта

Фото: руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (gur.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

В День военной разведки Украины, 7 сентября, президент Владимир Зеленский присвоил руководителю ГУР Кириллу Буданову новое звание - генерал-лейтенанта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

"Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору Буданову Кириллу Алексеевичу - начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - говорится в документе.

Что известно о Буданове

До начала полномасштабного вторжения персона Кирилла Буданова была малоизвестна широкой общественности. Руководитель ГУР в основном работал в "тени", как и положено разведке, тем более военной. Однако сейчас он - один из самых известных спикеров, который первым предупредил украинцев о предстоящем вторжении России

Что известно о главе ГУР - читайте в материале РБК-Украина ко Дню военной разведки.

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Владимир ЗеленскийКирилл БудановГУР