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Зеленський присвоїв звання "Мати-героїня" майже 700 жінкам

Новини » Політика     10.05.2020 - 15:58
Зеленський присвоїв звання "Мати-героїня" майже 700 жінкам
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

У Волинській області звання отримали понад 100 жінок

Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесне звання "матері-героїні" майже 700 українським жінкам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Так, почесне звання отримали 678 матерів, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей. Серед нагороджених:

  • 31 мешканка Вінницької області;
  • 108 - Волинської;
  • 12 - Дніпропетровської;
  • 17 - Донецької;
  • 26 - Житомирської;
  • 49 - Закарпатської;
  • 14 - Запорізької;
  • 39 - Івано-Франківської;
  • 16 - Київської;
  • 9 - Кіровоградської;
  • 2 - Луганської;
  • 58 - Львівської;
  • 16 - Миколаївської;
  • 34 - Одеської;
  • 8 - Полтавської;
  • 74 - Рівненської;
  • 7 - Сумської;
  • 15 - Тернопільської;
  • 15 - Харківської;
  • 3 - Херсонської;
  • 20 - Хмельницької;
  • 18 - Черкаської;
  • 53 - Чернівецької;
  • 14 - Чернігівської;
  • 20 - міста Києва.

"За материнську самовідданість, зразкове виховання дітей та забезпечення умов для їхнього всебічного розвитку відзначено 678 українських жінок", - заявили в Офісі президента.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховній раді рекомендували ухвалити за основу законопроект про державну підтримку жінок, яким присвоєно почесне звання "матері-героїні". Законопроект також визначає підстави для відмови у присвоєнні почесного звання, а також його позбавлення.

Теги Новини України Володимир Зеленськийзваниемать-героиня
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