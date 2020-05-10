Зеленський присвоїв звання "Мати-героїня" майже 700 жінкам

У Волинській області звання отримали понад 100 жінок
Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесне звання "матері-героїні" майже 700 українським жінкам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.
Так, почесне звання отримали 678 матерів, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей. Серед нагороджених:
"За материнську самовідданість, зразкове виховання дітей та забезпечення умов для їхнього всебічного розвитку відзначено 678 українських жінок", - заявили в Офісі президента.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховній раді рекомендували ухвалити за основу законопроект про державну підтримку жінок, яким присвоєно почесне звання "матері-героїні". Законопроект також визначає підстави для відмови у присвоєнні почесного звання, а також його позбавлення.