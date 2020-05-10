Зеленський присвоїв звання "Мати-героїня" майже 700 жінкам

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

У Волинській області звання отримали понад 100 жінок

Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесне звання "матері-героїні" майже 700 українським жінкам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Так, почесне звання отримали 678 матерів, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей. Серед нагороджених:

31 мешканка Вінницької області;

108 - Волинської;

12 - Дніпропетровської;

17 - Донецької;

26 - Житомирської;

49 - Закарпатської;

14 - Запорізької;

39 - Івано-Франківської;

16 - Київської;

9 - Кіровоградської;

2 - Луганської;

58 - Львівської;

16 - Миколаївської;

34 - Одеської;

8 - Полтавської;

74 - Рівненської;

7 - Сумської;

15 - Тернопільської;

15 - Харківської;

3 - Херсонської;

20 - Хмельницької;

18 - Черкаської;

53 - Чернівецької;

14 - Чернігівської;

20 - міста Києва.

"За материнську самовідданість, зразкове виховання дітей та забезпечення умов для їхнього всебічного розвитку відзначено 678 українських жінок", - заявили в Офісі президента.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховній раді рекомендували ухвалити за основу законопроект про державну підтримку жінок, яким присвоєно почесне звання "матері-героїні". Законопроект також визначає підстави для відмови у присвоєнні почесного звання, а також його позбавлення.