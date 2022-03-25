Зеленский присвоил звание Город-герой Украины еще четырем городам

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Город-герой нескольким украинским городам. Глава государства отметил, что это Буча, Ирпень, Николаев и Ахтырка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

"Присвоено звание Город-герой Украины еще четырем городам", - сказал Зеленский.

Напомним, 6 марта Зеленский присвоил звание Город-герой шести украинским городам. Среди них: Харьков, Чернигов, Мариуполь и другие.

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