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Зеленський присвоїв звання Місто-герой України ще чотирьом містам

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Київ, П'ятниця 25 березня 2022 00:49
Зеленський присвоїв звання Місто-герой України ще чотирьом містам Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Місто-герой кільком українським містам. Глава держави зазначив, що це Буча, Ірпінь, Миколаїв і Охтирка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

"Присвоєно звання Місто-герой України ще чотирьом містам", - сказав Зеленський.

Глава держави перерахував міста, яким присвоєно спеціальне звання. Це:

  • Буча;
  • Ірпінь;
  • Миколаїв;
  • Охтирка.

Нагадаємо, 6 березня Зеленський присвоїв звання Місто-герой шести українським містам. Серед них: Харків, Чернігів, Маріуполь та інші.

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