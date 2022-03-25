Зеленський присвоїв звання Місто-герой України ще чотирьом містам

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Місто-герой кільком українським містам. Глава держави зазначив, що це Буча, Ірпінь, Миколаїв і Охтирка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

"Присвоєно звання Місто-герой України ще чотирьом містам", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 6 березня Зеленський присвоїв звання Місто-герой шести українським містам. Серед них: Харків, Чернігів, Маріуполь та інші.

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