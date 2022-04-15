Зеленский присвоил звание Героя Украины начальнику разведки штаба

"Подписал указы о награждении наиболее отличившихся в защите государства - 221 военнослужащий Вооруженных Сил Украины, из них 34 - посмертно. И двое служащих Госспецсвязи", - заявил президент.

Он также присвоил звание Героя Украины майору Кукурби Александру Васильевичу, начальнику разведки штаба 299-й бригады тактической авиации ВСУ.

"Благодаря его смелым действиям уничтожены десятки единиц вражеской техники и сотни оккупантов", - отметил глава государства.

Кроме того, Зеленский наградил тех, чьи фамилии нельзя называть, но они сделали полезное дело. Президент также поблагодарил всех украинцев, которые защищают свою страну.

"Вечная слава всем защищающим государство! Вечная память каждому и каждому, кто погиб за Украину! Слава Украине!", - заявил Зеленский.