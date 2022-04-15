Зеленський присвоїв звання Героя України начальнику розвідки штабу

"Підписав укази про нагородження тих, хто найбільше відзначився в захисті держави - 221 військовослужбовець Збройних Сил України, з них 34 - посмертно. І двоє службовців Держспецзв'язку", - заявив президент.

Він також надав звання Героя України майору Кукурбі Олександру Васильовичу, начальнику розвідки штабу 299-ї бригади тактичної авіації ЗСУ.

"Завдяки його сміливим діям знищено десятки одиниць ворожої техніки та сотні окупантів", - зазначив глава держави.

Крім того, Зеленський нагородив тих, чиї прізвища не можна називати, але вони зробили корисну справу. Президент також подякував усім українцям, які захищають свою країну.

"Вічна слава всім, хто захищає державу! Вічна пам'ять кожному і кожному, хто загинув за Україну! Слава Україні!", - заявив Зеленський.