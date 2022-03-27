Зеленский присвоил звание Герой Украины 15 военным

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Герой Украины 15 солдатам и офицерам. Три воина удостоились этой награды посмертно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Также звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено:

Президент Украины подписал указ №179/2022. За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" присвоено:

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