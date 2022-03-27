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Зеленский присвоил звание Герой Украины 15 военным

Награда Герой Украины (Фото: armyinform.com.ua)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Герой Украины 15 солдатам и офицерам. Три воина удостоились этой награды посмертно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Президент Украины подписал указ №179/2022. За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" присвоено:

КОРНИЙЧУК Богдану Сергеевичу – лейтенанту (посмертно)

КУЛИКУ Сергею Григорьевичу – штаб-сержанту (посмертно)

МАКСИШКУ Денису Константиновичу – старшему лейтенанту (посмертно).

Также звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено:

БАНДАРЮ Владиславу Юрьевичу – старшему лейтенанту

БАРАНОВСКОМУ Сергею Анатольевичу – полковнику

БУРКОВСКОМУ Сергею Викторовичу – подполковнику

ГОЛИШЕВСКОМУ Ивану Леонидовичу – подполковнику

ГРИШАКУ Роману Геннадиевичу – штаб-сержанту

ГУРАЛЮ Виталию Олеговичу – капитану

ДИКУНУ Игорю Владимировичу – младшему лейтенанту

ДРОГОМЫРЕЦКОМУ Роману Юрьевичу – капитану

КРАВЧЕНКО Артуру Андреевичу – старшему лейтенанту

ЛЮБАРЕЦ Николаю Александровичу – капитану

МИХАЙЛЮКУ Юрию Владимировичу – капитану

ШМАТАЛЮКУ Евгению Викторовичу – майору.

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