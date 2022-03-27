Зеленський присвоїв звання Герой України 15 військовим

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Герой України 15 солдатам і офіцерам. Три воїна удостоїлися цієї нагороди посмертно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Президент України підписав указ №179/2022. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" присвоєно:
КОРНІЙЧУКУ Богдану Сергійовичу - лейтенанту (посмертно)
КУЛИКУ Сергію Григоровичу - штаб-сержанту (посмертно)
МАКСИШКУ Денису Костянтиновичу - старшому лейтенанту (посмертно).
Також звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєно:
БАНДАРЮ Владиславу Юрійовичу - старшому лейтенанту
БАРАНОВСЬКОМУ Сергію Анатолійовичу - полковнику
БУРКОВСЬКОМУ Сергію Вікторовичу - підполковнику
ГОЛІШЕВСЬКОМУ Івану Леонідовичу - підполковнику
ГРИШАКУ Роману Геннадійовичу - штаб-сержанту
ГУРАЛЮ Віталію Олеговичу - капітану
ДИКУНУ Ігорю Володимировичу - молодшому лейтенанту
ДРОГОМИРЕЦЬКОМУ Роману Юрійовичу - капітану
КРАВЧЕНКУ Артуру Андрійовичу - старшому лейтенанту
ЛЮБАРЦЮ Миколі Олександровичу - капітану
МИХАЙЛЮКУ Юрію Володимировичу - капітану
ШМАТАЛЮКУ Євгену Вікторовичу - майору.
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