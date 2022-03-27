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Зеленський присвоїв звання Герой України 15 військовим

Нагорода Герой України (Фото: armyinform.com.ua)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Герой України 15 солдатам і офіцерам. Три воїна удостоїлися цієї нагороди посмертно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Президент України підписав указ №179/2022. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" присвоєно:

КОРНІЙЧУКУ Богдану Сергійовичу - лейтенанту (посмертно)

КУЛИКУ Сергію Григоровичу - штаб-сержанту (посмертно)

МАКСИШКУ Денису Костянтиновичу - старшому лейтенанту (посмертно).

Також звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєно:

БАНДАРЮ Владиславу Юрійовичу - старшому лейтенанту

БАРАНОВСЬКОМУ Сергію Анатолійовичу - полковнику

БУРКОВСЬКОМУ Сергію Вікторовичу - підполковнику

ГОЛІШЕВСЬКОМУ Івану Леонідовичу - підполковнику

ГРИШАКУ Роману Геннадійовичу - штаб-сержанту

ГУРАЛЮ Віталію Олеговичу - капітану

ДИКУНУ Ігорю Володимировичу - молодшому лейтенанту

ДРОГОМИРЕЦЬКОМУ Роману Юрійовичу - капітану

КРАВЧЕНКУ Артуру Андрійовичу - старшому лейтенанту

ЛЮБАРЦЮ Миколі Олександровичу - капітану

МИХАЙЛЮКУ Юрію Володимировичу - капітану

ШМАТАЛЮКУ Євгену Вікторовичу - майору.

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