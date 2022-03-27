Зеленский присвоил звание Герой Украины 15 военным
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Герой Украины 15 солдатам и офицерам. Три воина удостоились этой награды посмертно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Президент Украины подписал указ №179/2022. За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" присвоено:
КОРНИЙЧУК Богдану Сергеевичу – лейтенанту (посмертно)
КУЛИКУ Сергею Григорьевичу – штаб-сержанту (посмертно)
МАКСИШКУ Денису Константиновичу – старшему лейтенанту (посмертно).
Также звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено:
БАНДАРЮ Владиславу Юрьевичу – старшему лейтенанту
БАРАНОВСКОМУ Сергею Анатольевичу – полковнику
БУРКОВСКОМУ Сергею Викторовичу – подполковнику
ГОЛИШЕВСКОМУ Ивану Леонидовичу – подполковнику
ГРИШАКУ Роману Геннадиевичу – штаб-сержанту
ГУРАЛЮ Виталию Олеговичу – капитану
ДИКУНУ Игорю Владимировичу – младшему лейтенанту
ДРОГОМЫРЕЦКОМУ Роману Юрьевичу – капитану
КРАВЧЕНКО Артуру Андреевичу – старшему лейтенанту
ЛЮБАРЕЦ Николаю Александровичу – капитану
МИХАЙЛЮКУ Юрию Владимировичу – капитану
ШМАТАЛЮКУ Евгению Викторовичу – майору.
Война России против Украины длится тридцать один день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.