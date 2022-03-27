Зеленський присвоїв звання Герой України 15 військовим

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Герой України 15 солдатам і офіцерам. Три воїна удостоїлися цієї нагороди посмертно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

Також звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєно:

Президент України підписав указ №179/2022. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" присвоєно:

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