ru ua
Нд, 27 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський присвоїв звання Герой України 15 військовим

Новость на русском →
Неділя 27 березня 2022 01:48
Зеленський присвоїв звання Герой України 15 військовим Нагорода Герой України (Фото: armyinform.com.ua)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Герой України 15 солдатам і офіцерам. Три воїна удостоїлися цієї нагороди посмертно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Президент України підписав указ №179/2022. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" присвоєно:

КОРНІЙЧУКУ Богдану Сергійовичу - лейтенанту (посмертно)

КУЛИКУ Сергію Григоровичу - штаб-сержанту (посмертно)

МАКСИШКУ Денису Костянтиновичу - старшому лейтенанту (посмертно).

Також звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєно:

БАНДАРЮ Владиславу Юрійовичу - старшому лейтенанту

БАРАНОВСЬКОМУ Сергію Анатолійовичу - полковнику

БУРКОВСЬКОМУ Сергію Вікторовичу - підполковнику

ГОЛІШЕВСЬКОМУ Івану Леонідовичу - підполковнику

ГРИШАКУ Роману Геннадійовичу - штаб-сержанту

ГУРАЛЮ Віталію Олеговичу - капітану

ДИКУНУ Ігорю Володимировичу - молодшому лейтенанту

ДРОГОМИРЕЦЬКОМУ Роману Юрійовичу - капітану

КРАВЧЕНКУ Артуру Андрійовичу - старшому лейтенанту

ЛЮБАРЦЮ Миколі Олександровичу - капітану

МИХАЙЛЮКУ Юрію Володимировичу - капітану

ШМАТАЛЮКУ Євгену Вікторовичу - майору.

Війна Росії проти України триває тридцять один день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
DAILY
Бойкот торгівлі з Росією. Що Україна купувала у агресора і де шукати заміну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Бойкот торгівлі з Росією. Що Україна купувала у агресора і де шукати заміну