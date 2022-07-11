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Зеленский присвоил польскому Перемышлю награду "Город-спаситель"

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Украина, Понедельник 11 июля 2022 20:08
Зеленский присвоил польскому Перемышлю награду "Город-спаситель" Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении польскому городу Перемышлю почетного отличия "Город-спаситель".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

Как отмечается в сообщении, награда чтит беспрецедентную солидарность местной власти, жителей и волонтеров Перемышля с украинским народом, всестороннюю масштабную помощь гражданам Украины, которые вынужденно покинули родину в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, а также весомую поддержку Украины в защите ее независимости и суверенитета.

Перемышль стал вторым после польского Жешува городом, которому присвоена эта почетная награда.

Напомним, перед визитом президента Польши Анджея Дуды, глява украинского государства Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания города-Спасителя польскому Жешуву.

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