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Зеленський присвоїв польському Перемишлю відзнаку "Місто-рятівник"

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Україна, Понеділок 11 липня 2022 20:08
Зеленський присвоїв польському Перемишлю відзнаку "Місто-рятівник" Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння польському місту Перемишлю почесної відзнаки "Місто-рятівник".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.

Як зазначається в повідомленні, відзнака вшановує безпрецедентну солідарність місцевої влади, жителів та волонтерів Перемишля з українським народом, усебічну масштабну допомогу громадянам України, які вимушено залишили батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а також вагому підтримку України в захисті її незалежності та суверенітету.

Перемишль став другим після польського Жешува містом, якому присвоєна ця почесна відзнака.

Нагадаємо, перед візитом президента Польщі Анджея Дуди, глява української держави Володимир Зеленський підписав указ про присвоїння звання міста-рятівника польському Жешуву.

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Володимир Зеленський
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