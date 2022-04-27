Зеленский присвоил Наеву звание Героя

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.

Президент присвоил звание Героя генерал-лейтенанту Сергею Наеву, командующему Объединенных сил Вооруженных сил Украины.

Добавим, что с началом широкомасштабного вторжения России в Украину Наев стал командующим Силами обороны Украины.

В 2014 году был руководителем сектора "Б" во время боев за Донецкий аэропорт.

С 2015 по 2017 годы был командующим оперативного командования "Восток".

Также он был заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины и командующий Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины (16 марта 2018 - 6 мая 2019)..