Зеленський присвоїв Наєву звання Героя
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України генерал-лейтенанту Сергію Наєву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського.
Президент присвоїв звання Героя генерал-лейтенанту Сергію Наєву, командувачу Об'єднаних сил Збройних сил України.
Додамо, що з початком широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Наєв став командувачем Сил оборони України.
У 2014 році був керівником сектора "Б" під час боїв за Донецький аеропорт.
З 2015 по 2017 роки був командувачем оперативного командування "Схід".
Також він був заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України і командувач Об'єднаного оперативного штабу Збройних сил України (16 березня 2018 - 6 травня 2019).
Раніше ми повідомляли, що Зеленський вручив державні нагороди працівникам ЧАЕС.
Також ми писали, що Зеленський нагородив 203 військовослужбовців, 49 з них - посмертно.
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