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Зеленський присвоїв Наєву звання Героя

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Середа 27 квітня 2022 21:06
Зеленський присвоїв Наєву звання Героя Фото: Сергій Наєв, командувач ОС ЗСУ (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Тетяна Самарук

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України генерал-лейтенанту Сергію Наєву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського.

Президент присвоїв звання Героя генерал-лейтенанту Сергію Наєву, командувачу Об'єднаних сил Збройних сил України.

Додамо, що з початком широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Наєв став командувачем Сил оборони України.

У 2014 році був керівником сектора "Б" під час боїв за Донецький аеропорт.

З 2015 по 2017 роки був командувачем оперативного командування "Схід".

Також він був заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України і командувач Об'єднаного оперативного штабу Збройних сил України (16 березня 2018 - 6 травня 2019).

Раніше ми повідомляли, що Зеленський вручив державні нагороди працівникам ЧАЕС.

Також ми писали, що Зеленський нагородив 203 військовослужбовців, 49 з них - посмертно.

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