Зеленський присвоїв Наєву звання Героя

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського.

Президент присвоїв звання Героя генерал-лейтенанту Сергію Наєву, командувачу Об'єднаних сил Збройних сил України.

Додамо, що з початком широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Наєв став командувачем Сил оборони України.

У 2014 році був керівником сектора "Б" під час боїв за Донецький аеропорт.

З 2015 по 2017 роки був командувачем оперативного командування "Схід".

Також він був заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України і командувач Об'єднаного оперативного штабу Збройних сил України (16 березня 2018 - 6 травня 2019).