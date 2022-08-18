Зеленский присвоил имя корвету, строящемуся в Турции для Украины

В четверг, 18 августа, президент Владимир Зеленский присвоил имя "Гетман Иван Мазепа" корвету класса Ada, который строится для ВМС ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ, опубликованный на сайте президента.
"С целью восстановления исторических традиций национальной армии, увековечения памяти выдающегося украинского государственного деятеля гетмана Войска Запорожского Ивана Мазепы постановляю: Присвоить корвету класса Ada Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины имя гетмана Ивана Мазепы и в дальнейшем именовать этот корвет - Иван Мазепа", - говорится в документе.
Для украинского корвета работы начали в январе 2021 года, была нарезана сталь и формировались секции. В сентябре 2021 года состоялась закладка корабля типа Ada для ВМС Украины в Турции. К тому времени было уже сформировано 13 секций и киль корабля.
Напомним, в начале июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина к концу 2023 года получит собственный военный корвет. Его строительство уже начали в Турции.
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