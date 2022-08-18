Зеленский присвоил имя корвету, строящемуся в Турции для Украины

В четверг, 18 августа, президент Владимир Зеленский присвоил имя "Гетман Иван Мазепа" корвету класса Ada, который строится для ВМС ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ , опубликованный на сайте президента.

"С целью восстановления исторических традиций национальной армии, увековечения памяти выдающегося украинского государственного деятеля гетмана Войска Запорожского Ивана Мазепы постановляю: Присвоить корвету класса Ada Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины имя гетмана Ивана Мазепы и в дальнейшем именовать этот корвет - Иван Мазепа", - говорится в документе.

Что известно о корвете Ada

Для украинского корвета работы начали в январе 2021 года, была нарезана сталь и формировались секции. В сентябре 2021 года состоялась закладка корабля типа Ada для ВМС Украины в Турции. К тому времени было уже сформировано 13 секций и киль корабля.